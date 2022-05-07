Назначенные Россией "власти" в Херсонской области анонсируют раздачу паспортов РФ местному населению.

"Замглавы" подконтрольной России "военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жители Херсонской области будут иметь право на получение российского гражданства.

Об этом он сказал телеканалу "Херсон и Запорожье - 24".

По словам Стремоусова, все жители Херсонской области будут иметь право получения гражданства Российской Федерации и российских паспортов. Условия, на которых могут выдавать паспорта РФ, он не уточнил.

"Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов", - заявил он.

Ранее "Страна" писала, что первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, находясь в Херсоне, сказал, что Россия "здесь навсегда".

Между тем общественная организация "Желтая лента" призывает жителей Херсона 9 мая выходить на митинг за Украину и против российской оккупации.