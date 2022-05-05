Советник "главы" Крыма Олег Крючков заявил о "прорыве" транспортной блокады Крыма со стороны Украины. По его словам, пассажирское и грузовое сообщение восстанавливается. Об этом пишет РИА "Новости".

"То есть, судя по всему, Россия хочет наладить транспортное сообщение с полуостровом через захваченные территории юга Украины", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Ранее мы писали, что Россия ворует украинское зерно и вывозит через Крым.

Также сообщалось, что в сети появился сайт, обещающий падение Крымского моста на 9 мая.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.