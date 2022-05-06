В оккупированный Херсон прибыла "делегация", в числе которой "глава ДНР" Денис Пушилин и заместитель председателя Совета федераций РФ Андрей Турчак.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Там они встретились с назначенным Россией "главой" Херсонской "обладминистрации" Владимиром Сальдо. На встрече Турчак заявил, что "Россия здесь (то есть в Херсоне - Ред.) навсегда".

"Вот вы правильно говорите", - поддержал его Сальдо.

Также "делегаты" прогулялась у Днепра, где ранее был поднят красный флаг и его регулярно охраняют вооруженные люди.

Напомним, что самопровозглашенному "мэру" Херсона Сальдо в Украине грозит до 10 лет тюрьмы за государственную измену.

Также украинская разведка сообщала, что Россия хочет включить захваченный юг Украины в состав Крыма.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.