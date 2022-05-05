В Каховском районе Херсонской области подконтрольная России власть требует от предпринимателей пройти до 15 мая "регистрацию" и получить "разрешение на хозяйственную деятельность".

Об этом на странице Facebook сообщил народный депутат Украины Сергей Хлань.

По его словам, распоряжение выдал "глава района" Владимир Леонтьев.

Как сообщил Хлань, хозяйственную деятельность смогут вести только те предприниматели, которые получат разрешение оккупационных властей.

Ранее "Страна" сообщала, что в Новой Каховке на 9 мая собирают митинг в поддержку Украины.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.