Сервисный центр МВД с сегодняшнего дня возобновил услугу по перерегистрации транспортного средства при оформлении договора купли-продажи.

Также украинцы, которые прошли обучение в автошколе, теперь смогут сдать теоретический экзамен на категорию В. Позже в МВД обещают дать возможность пройти и практический экзамен (вождение) на дорогах общего пользования.

Можно сдавать экзамены и на категории С1, С, С1Э, СЭ, D1, D, D1E, DE.

Ранее мы сообщали, что Кабмин на время военного положения разрешил водителям легковых авто управлять грузовиками.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

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О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.