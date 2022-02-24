Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что из соображений безопасности в приложении "Дия" будут отключены цифровые документы и некоторые услуги.

Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram в четверг, 24 февраля.

"Наша команда делает все, чтобы защитить все базовые реестры. Временно в "Дии" не будут доступны некоторые документы и услуги. Все это делается в целях безопасности. Приложение и портал работают стабильно", - написал чиновник.

Кроме того, сервис "Дия" сообщил об отключении всех госреестров, пока ситуация в Украине не стабилизируется, чтобы обеспечить безопасность данных украинцев. Отключение будут проводить службы нацбезопасности.

В "Дии" добавили, что приложение не хранит персональные данные, а лишь подтягивает их из госреестров, которые надежно защищены.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции по защите Донбасса".

Ранее "Страна" сообщала, что проблемы с работой сайтов органов власти, которые начались 23 февраля, в Минцифры объяснили DDoS-атакой.

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