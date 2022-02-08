Министерство цифровой трансформации запускает в "Дие" новую услугу - продление и прекращение денежной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе "Дия Саммит" в Киеве во вторник, 8 февраля.

"Сегодня мы запускаем очень важную услугу - это продолжение и прекращение денежной помощи для ВПЛ. Это сокращает количество лишних визитов (в госорганы - Ред.) для людей, которые нуждаются в поддержке, а не в постоянном хождении по госорганам, которое было до этого", - сказал он.

Ранее мы писали, что сегодня в приложении "Дия" уже появился тестовый блок с опросами. Новую услугу на саммите Diia Summit презентовал президент Украины Владимир Зеленский.

Также "Страна" сообщала, что мобильное приложение государственных услуг "Дия" запустило новую возможность для украинских предпринимателей. Теперь физические лица-предприниматели (ФОП) 1-3-й групп смогут подавать годовую декларацию без очередей.

Кроме этого, в приложении "Дия" с сегодняшнего дня можно будет сгенерировать справку о несудимости в несколько кликов.