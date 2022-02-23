Массовая DDoS-атака на украинские сайты государственных органов началась с 16:00.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Приблизительно с 16:00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (уже работает), КМУ и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки. Портал и мобильное приложение "Дия" успешно преодолевает текущую атаку и продолжает работать стабильно", - написал Федоров.

Напомним, сегодня началась кибератака на сайты украинских органов власти. Сейчас не работают сайты МИД, а также Кабмина. В то же время другие сайты работают с перебоями.

Ранее мы писали, что 15 февраля, в Украине снова положили сайт "Дии" и устроили сбой в "Приват24". Позже Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности заявил о DDoS-атаке на сайты Минобороны, Вооруженных сил, "Приватбанка" и "Ощадбанка". В подразделении СНБО, которое занимается информационной безопасностью, в очередной кибератаке обвинили Россию.

А в ночь на 16 февраля вслед за интернет-страницами министерств и банков атаке подвергся сайт СБУ.

Также мы писали, что полиция расследует хакерскую атаку на "Приватбанк", "Ощадбанк", Минобороны и ВСУ, дело открыто по двум статьям.