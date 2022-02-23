В среду, 23 февраля, началась кибератака на сайты украинских органов власти.

Время начала кибератаки - около 16:20.

Сейчас не работают сайты МИД, Верховной Рады Украины, а также Кабмина. В то же время другие сайты работают с перебоями.

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Напомним, 15 февраля, в Украине снова положили сайт "Дии" и устроили сбой в "Приват24". Позже Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности заявил о DDoS-атаке на сайты Минобороны, Вооруженных сил, "Приватбанка" и "Ощадбанка". В подразделении СНБО, которое занимается информационной безопасностью, в очередной кибератаке обвинили Россию.

А в ночь на 16 февраля вслед за интернет-страницами министерств и банков атаке подвергся сайт СБУ.

Также мы писали, что полиция расследует хакерскую атаку на "Приватбанк", "Ощадбанк", Минобороны и ВСУ, дело открыто по двум статьям.

Ранее сообщалось, что 21 января на платформе Raidforums, куда выкладывают ворованные базы данных и различные утечки, появилось объявление, касающееся Украины. Пользователь FreeCivilian предложил к продаже базу госсервиса "Дия" на два миллиона человек. "Страна" разбиралась, кто слил в Сеть персональные данные миллионов украинцев.