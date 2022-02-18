В Пентагоне заявили, что разведывательное ведомство США продолжает оценивать недавние кибератаки на украинские государственные сайты и банки. По мнению американского министра обороны Ллойда Остина, их "сценарий взят из российских методичек".

Об сообщила пресс-служба Пентагона.

"Касаемо подтверждения того, что за этим стоит Россия, мы, как разведывательное сообщество, продолжаем оценивать, то, что там произошло. Но я хотел бы просто указать вам... указать вам, что это сценарий, взятый из российских методичек", - сказал Ллойд.

По его словам, в США предполагали такое развитие событий.

"Вы знаете, мы ожидали увидеть перед любой атакой кибератаки, действия под ложным флагом, усиление риторики в информационном пространстве, и мы начинаем видеть все больше и больше этого", - заявил глава Пентагона.

Ллойд также сказал, что ответа на кибератаку со стороны Вашингтона не будет, пока она не заденет США или элементы НАТО.

Напомним, на днях сайты Министерства обороны, Вооруженных сил и ряда украинских банков подверглись DDoS-атаке.

Также мы писали о том, что кибератаку на банки и военные ведомства в Минцифры назвали самой мощной за всю историю Украины.

Кроме того, сообщалось, что по данным Минцифры, первоначальная атака шла из России и Китая (а потом из Чехии и Узбекистана).