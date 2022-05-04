В Херсоне, где 30 апреля полностью исчезла связь украинских операторов, восстановили интернет и украинскую мобильную сеть.

Об этом сообщили глава Николаевской ОВА Виталий Ким и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Изменили маршрутизацию, надеюсь, так и будет", - сказал Ким.

Позже в Минцифры заявили, что в Херсоне уже полностью заработала украинская мобильная связь.

"Техническая команда несколько раз выходила для ремонта оборванных оптических кабелей, но возвращалась из-за обстрелов врага. Сегодня с утра смогли восстановить поврежденную оптическую сеть и запустили мобильные сети всех трех операторов, работающих в Херсонской области", - сообщил Федоров.

По его словам, в результате боевых действий был оборван работающий оптический кабель, который шел от соседнего города в Херсон и давал возможность работать базовым станциям. Технические команды lifecell и "Киевстар" провели тестирование сети и нашли место обрыва.

"lifecell координировал работы по восстановлению. При содействии Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Госспецсвязи была обеспечена координация действий операторов, военной облгосадминистрации и военных ВСУ, удалось обеспечить местную техническую бригаду возможностью провести ремонтные работы", - сообщил министр.

Напомним, что сегодня советник "главы" Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединены к российскому интернету.





Скриншот: Telegram/FEDOROV

Днем ранее мобильная связь появилась в Скадовске и некоторых районах Херсона.

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