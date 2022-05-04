В подконтрольной России Новой Каховке Херсонской области на 9 мая собирают митинг за Украину.

Об этом сообщается на специально созданной странице мероприятия в Facebook.

"9 мая в 10:00 возле кинотеатра "Юность" выйдет не только массовка, но и мы. И нас будет гораздо больше! И все мы будем с желтыми лентами. И все мы позовем друзей и соседей", – говорится в сообщении.

Судя по сообщению о "массовке", на этом же месте россияне собираются организовать своё мероприятие ко Дню Победы.

Как писала "Страна", в начале марта в оккупированной Новой Каховке тысячи местных жителей вышли на митинг против вторжения российских войск.

А в конце апреля в городе россияне вывесили свои флаги перед зданием городской администрации. Это флаг РФ, знамя Победы и флаг СССР.