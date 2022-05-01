В захваченных Мелитополе и Бердянске сегодня россияне организовали митинги в честь 1 мая, на которых люди появились с советской символикой.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Так, митинг организовали в Мелитополе, в сети публикуют фото и видео мероприятия. У людей с собой - советские флаги и красные транспаранты.

Также аналогичное мероприятие проходило в Бердянске. Судя по видео, оно не был людным.

Между тем, это не первый случай, когда в завоёванных областях Украины Россия активно продвигает советскую идеологию. Например, ранее в Новой Каховке россияне подняли у захваченной администрации флаг России, флаг СССР и "знамя победы". Позже на этом же месте оккупанты установили памятник Владимиру Ленину, который стоял перед мэрией города до 23 февраля 2014 года.

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