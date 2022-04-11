В Чернигове на митинг вышли около 50 уволенных полицейских, сообщает "Суспильне".

Полицейские заявляют, что они узнали об увольнении с работы 21 марта. По информации управления кадрового обеспечения полиции области, за время войны уволили более 150 сотрудников из разных подразделений. Причиной назвали "самовольный уход с места дислокации, категорический отказ выполнять должностные обязанности".

Митингующие говорят, что уволили за один день и не разбирались в причинах.

Напомним, в Украине могут ввести дополнительные основания для увольнения сотрудников во время военного положения.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.