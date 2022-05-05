Россия заблокировала выезд из оккупированного Херсона на контролируемую Украиной территорию. Можно выехать только в Крым, но там созданы фильтрационные лагеря.

Об этом первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил в эфире единого телемарафона.

"Выехать можно в Крым, но там созданы жесткие фильтрационные лагеря, блокпосты и так далее, гуманитарные коридоры также не дадют создать", - отметил он.

По словам Соболевского, подготовка к проведению "референдума" о присоединении к РФ или созданию "ХНР" не ведется.

"У них это не получилось - идет только подготовка к празднованию 9 мая, например, устанавливают памятники, которые где-то находят", - рассказал он.

Ранее "Страна" публиковала личный опыт херсонца, который выехал из города.

По данным украинском разведки, Россия хочет включить захваченный юг Украины в состав Крыма.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.