Назначенная Россией "администрация" Херсонской области Украины в ближайшее время закроет доступ к запрещенным в РФ Instagram и Facebook. Об этом сообщает российский "РБК" со ссылкой на "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области" Кирилла Стремоусова.

"Конечно же, мы в ближайшее время силами "военно-гражданской администрации" запретим на территории области Facebook, Instagram и прочие группы, которые дискредитируют даже своими названиями наш регион", - сказал Стремоусов.

Напомним, еще в начале марта в России заблокировали Facebook и Instagram. После чего в России презентовали аналог Instagram - социальную сеть "Россграм".

Также мы писали, что в России сообщили, что Telegram пошел на сделку с ФСБ, однако у Дурова отрицают это.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

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