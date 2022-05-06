Жителей Херсона призывают 9 мая выйти на митинг за Украину и против российской оккупации.

Организатор акции, общественная организация "Желтая лента", создала страницу мероприятия в Facebook.

На митинг за Украину предлагают надеть сине-желтую одежду, взять государственную символику и повсюду развешивать желтые ленты, чтобы "затопить улицы волной патриотических цветов".

При этом, как следует из сообщения организаторов, 9 мая в Херсоне своё мероприятие (вероятно, парад) хотят провести и российские военные.

Как писала "Страна", аналогичный митинг планируют провести 9 мая и в Новой Каховке.

"9 мая в 10:00 возле кинотеатра "Юность" выйдет не только массовка, но и мы. И нас будет гораздо больше! И все мы будем с желтыми лентами. И все мы позовем друзей и соседей", – говорилось в анонсе мероприятия в Новой Каховке.

Также мы рассказывали, что в оккупированном Херсоне недавно побывала "делегация", в числе которой был "глава ДНР" Денис Пушилин и заместитель председателя Совета федераций РФ Андрей Турчак.