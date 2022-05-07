В ООН призывают разблокировать порты Одесской области, чтобы обеспечить свободную доставку украинских продуктов по миру.

Об этом заявил в Твиттере исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

"Украинские зернохранилища переполнены. В то же время 44 миллиона человек во всем мире маршируют к голодной смерти. У нас мало времени, и цена бездействия будет выше, чем кто-либо может себе представить", - заявил Бизли.

Он добавил, что "если порты в Одесской области не откроются сразу, произойдут две вещи: во-первых, у нас будет коллапс сельского хозяйства по всей Украине. Во-вторых, во всем мире надвигается голод. Порты должны быть вновь открыты, и это должно произойти сейчас".

На днях другой представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик сообщил, что в портах Украины оказались заблокированными около 4,5 млн тонн зерна, поставки которого важны для многих стран мира. Экспорт этой продукции сейчас невозможен из-за блокирования портов российским флотом.

Ранее "Страна" рассказывала, что около 100 тысяч тонн зерна вывезли российские оккупанты из Луганской области с начала полномасштабной войны. Этого запаса хватило бы почти на три года.