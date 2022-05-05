Экспорт украинской сельхозпродукции в условиях блокирования украинских портов Россией осуществляется с помощью железных дорог, автотранспорта и Дунайских портов.

Об этом министр аграрной политики Николай Сольский сообщил в комментарии "Стране".

"Таким способом мы планируем выйти на уровень вывоза около 1,5 млн тонн сельхозпродукции в месяц. Правда, этот способ экспорта намного дороже, чем через наши порты. Для сравнения: затраты прошлого года с поля до погрузки продукции в корабль были в среднем 20-25 долларов, а сейчас доходит даже до 150 долларов (рост в 6-7 раз - Ред.)", - обьясняет Сольский.

На вопрос "Страны", насколько активно на мировом рынке продаются российские зерновые, Сольский сообщил, что оккупанты продают украинское зерно, украденное из оккупированных городов.

"Российские зерновые товары активно продаются из-за дефицита. РФ продает даже наше краденное зерно в корабельных объемах. Мы сейчас их идентифицируем, но судовладельцы и трейдеры точно пойдут под санкции - то есть весь их бизнес сведется к тому, чтобы продаваться на Сирию. Думаю, скоро у них будут проблемы с передвижением в море. К примеру, недавно краденное зерно переправляли в Египет, но этому помешали - МИД быстро среагировал. Теперь оно вроде бы пошло в сторону Ливана и Сирии, но я думаю, что направится, скорее всего, в Сирию", — рассказал Сольский.

Он добавил, что, по информации участников рынка, оккупанты украли из Украины около полумиллиона тонн зерна.

Ранее сообщалось, только из Луганской области оккупанты вывезли не менее 100 тысяч тонн зерна. Региону его хватило бы на три года.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.