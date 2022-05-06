9 мая в Берлине запретили вывешивать возле мемориалов украинские и российские флаги
Власти Берлина запретили вывешивание флагов России и Украины возле городских мемориалов в эти выходные, когда будет отмечаться 77-я годовщина окончания Второй мировой войны в Европе.
Об этом сообщает Politico.
"Уважение к мемориалам и памятникам должно быть сохранено на фоне нынешней агрессивной войны России в Украине. Война не должна вылиться в конфликты или споры в Берлине, выходящие за рамки демократического дискурса", - говорится в заявлении берлинской полиции.
Ранее мы писали, что Сейм Латвии запретил праздновать День Победы и объявил 9 мая днем памяти погибших в Украине.
Также "Страна" сообщала, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль считает, что Россия намерена 9 мая объявить полноценную войну нашей стране.
Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.
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