Киевские власти не планируют проводить праздничные мероприятия 9 мая
В этом году в Киеве городские власти не планируют проведение праздничных мероприятий 9 мая. В этот день в столице усилят патрулирование улиц.
Об этом со ссылкой на КГГА сообщает Telegram-канал советника главы МВД Антона Геращенко.
"Город не будет устраивать праздничные мероприятия на 9 мая. И во время военного положения массовые собрания запрещены. Захочет кто-то возложить цветы – могут это сделать", - сообщили в КГГА.
Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщали, что День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая будет отмечаться в Украине "с учетом нынешних условий".
Также мы писали о том, что в последнее время активно ходят слухи о возможных планах президента РФ Владимира Путина, которые он может воплотить 9 мая. В частности, речь идет о том, что он может официально объявить Украине войну, начать мобилизацию или завершить "спецоперацию".
Кроме того, сообщалось, что Запорожье вводит 34-часовой комендантский час на 9 мая. А мэр Ивано-Франковска призвал жителей покинуть город 7-9 мая из-за риска ракетных ударов.
Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.