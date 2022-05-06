В этом году в Киеве городские власти не планируют проведение праздничных мероприятий 9 мая. В этот день в столице усилят патрулирование улиц.

Об этом со ссылкой на КГГА сообщает Telegram-канал советника главы МВД Антона Геращенко.

"Город не будет устраивать праздничные мероприятия на 9 мая. И во время военного положения массовые собрания запрещены. Захочет кто-то возложить цветы – могут это сделать", - сообщили в КГГА.

Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщали, что День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая будет отмечаться в Украине "с учетом нынешних условий".

Также мы писали о том, что в последнее время активно ходят слухи о возможных планах президента РФ Владимира Путина, которые он может воплотить 9 мая. В частности, речь идет о том, что он может официально объявить Украине войну, начать мобилизацию или завершить "спецоперацию".

Кроме того, сообщалось, что Запорожье вводит 34-часовой комендантский час на 9 мая. А мэр Ивано-Франковска призвал жителей покинуть город 7-9 мая из-за риска ракетных ударов.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.