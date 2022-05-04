День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая будет отмечаться в Украине с учетом нынешних условий.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Безусловно, это государственный праздник. День победы над нацизмом во Второй мировой войне и в государстве он будет отмечаться", - сказал спикер.

При этом он уточнил, что праздник будет отмечаться в тех условиях, которые сейчас существуют в Украине.

Говоря о праздновании Дня победы 9 мая российскими властями, Мотузяник отметил, что РФ стремится получить какие-то результаты войны с Украиной.

"Относительно празднования РФ, то им нужно будет получить какие-то результаты (в Украине). На сегодня Россия не достигла никаких стратегических целей", - добавил Мотузяник.

Он также сообщил, что ему неизвестно, собираются ли оккупанты проводить "парад" в Мариуполе 9 мая.

Ранее мы писали о том, как во время войны в Украине будут праздновать 9 мая.

Также "Страна" разбиралась, о чем может заявить Владимир Путин 9 мая.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.