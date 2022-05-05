В Украине города начали вводить круглосуточный комендантский час на 9 мая, опасаясь ракетных обстрелов. Так, например, в Запорожье комендантский час продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая (в сумме 34 часа - Ред.).

Об этом сообщил секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев на своем Телеграм-канале.

Во время комендантского часа крайне необходимо соблюдать правила, чтобы стражи порядка не приняли вас за диверсанта. В комендантский час нельзя выходить из дома. На улицу можно выходить только в случае, если нужно спуститься в укрытие.

"В случае необходимости выгула домашних животных производите это рядом с собственным домом и имея при себе документы. Время прогулки нужно максимально сократить. При появлении на улице в неустановленное время вас могут принять за диверсанта. Не мешайте работать тем, кто обеспечивает безопасность на улицах Запорожья в военное время", - написал Куртев, добавив, что в понедельник, 9 мая, пункты выдачи гуманитарной помощи не будут работать.

Вероятно, примеру Запорожья последуют и другие, особенно прифронтовые города.

Например, мэр Харькова Терехов также объявил об идее усиленного комендантского часа на 8 и 9 мая.

Также мы писали, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призывает жителей уехать из города 7-9 мая, опасаясь, что на выходных российские войска могут нанести ракетные удары. По словам Марцинкива, город также отменяет все мероприятия по случаю 360-й годовщины создания Ивано-Франковска, которую должны были отмечать 7 мая.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.