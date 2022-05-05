Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал горожан выехать за город 7-9 мая при возможности. Он предупредил, что в эти даты может быть ракетный удар по городу. Об этом городской города сказал в видео, опубликованном на Facebook.

По его словам, город отменяет все мероприятия по случаю 360-й годовщины создания Ивано-Франковска, которую должны были отмечать 7 мая.

"Также прошу по возможности 7,8 и 9 мая и работодателей, и всех жителей Ивано-Франковска не собираться в городе, на озере, в парке и в других публичных местах. По возможности выехать за город, обработать свои огороды, чтобы поменьше людей было в Ивано-Франковске. Есть определенная информация, враг, к сожалению, хочет и дальше бить ракетными ударами, поэтому 7, 8 и 9 числа ни одного публичного мероприятия не будет", - добавил Марцинкив.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.