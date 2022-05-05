Состав корабельной группировки российских войск в акватории Черного моря не меняется: это три ракетных корабля и одна подводная лодка, которые находятся в готовности к нанесению ракетного удара. Об этом сообщил офицер ОК "Юг" Владислав Назаров в своем Facebook.

По словам Назарова, несмотря на угрозу, украинские силы обороны и средства ПВО круглосуточно отслеживают обстановку и в акватории Черного моря, и в воздухе, и на всех стратегических направлениях.

Об арсенале противника в Черном море - с 2:22

Напомним, по состоянию на конец апреля разведка Британии сообщала, что в Черном море находятся 20 кораблей ВМФ России, в том числе подводные лодки.

Также президент Владимир Зеленский попросил США передать Киеву многоразовые высокоточные дроны, реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия и противокорабельные ракеты для разблокирования украинских портов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.