В оккупированном Мариуполе "ДНР" и Россия ведут подготовку к празднованию 9 мая. Восстанавливают памятные знаки к победе во Второй мировой войне.

Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера в городе массированно раздавали людям георгиевские ленты. За последние дни "привели в порядок" все памятники советского периода: так называемые "кулаки" с вечным огнем – восстановили таблички "Жертвам фашизма" на русском. Памятник "Комсомольцам и коммунистам" в Приморском районе", - написал он.

Ранее Подоляк заявил, что Россия 9 мая планирует провести в Мариуполе "парад пленных".

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.