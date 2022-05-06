Премьер-министр Украины Денис Шмигаль считает, что Россия намерена 9 мая объявить полноценную войну нашей стране.

Об этом он заявил в ходе брифинга по результатам рабочего визита в Польшу в пятницу, 6 мая.

"По данным партнерских спецслужб, у России есть такие намерения 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве, по данным партнерских спецслужб. Произойдет ли это - будем смотреть", - сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, в последние дни активизировались разговоры о том, что 9 мая Владимир Путин объявит о каких-то стратегических решениях по Украине. Украинская разведка считает, что в РФ готовятся начать мобилизацию с понедельника. Западные СМИ пишут, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине. Оппозиционер из РФ заявил, что РФ объявит о "референдуме" по присоединению "ЛДНР".

В свою очередь, Песков назвал "чушью" слухи про объявление 9 мая войны Украине и мобилизации в РФ.

Тем временем, Орбан сказал Папе Римскому, что Россия хочет закончить войну к 9 мая.