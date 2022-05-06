Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей города 9 мая не ходить к Мемориалу Славы в Харькове в целях безопасности.

"Хочу попросить 9 мая не ходить к мемориалу. Я знаю, что эта традиция была всегда у нас в Харькове и стране", - обратился Терехов к харьковчанам.

"Мы подготовили наш Мемориал ко Дню Победы и высадили там цветы. Но те раны, которые своими обстрелами нанесли ему российские горе-вояки, мы не трогали, не ремонтировали. Считаю, что повреждения от российских градов должны остаться там – как символ уже нашей борьбы с современным нацизмом.

Однако я прошу вас – не ходить на Мемориал. Наш враг коварен и циничен, и от него можно ожидать особой жестокости и яростных обстрелов именно в этот святой для всех нас день", - обратился мэр Харькова к жителям города.

Он призвал помянуть родственников-ветеранов дома, а идти возлагать им цветы только после завершения боевых действий:

"Помянем своих родственников, боровшихся с фашизмом, дома, не собираясь на улицах. А цветы им – мы принесем уже в день нашей Победы!".

Как писала "Страна", сегодня ВСУ продолжают отражать атаки под Харьковом. В Харьковской области СБУ взяла в плен 11 российских снайперов, которые обстреливали украинские позиции.

Напомним, война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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