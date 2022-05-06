Американский Институт изучения войны в ночь с 5 на 6 мая опубликовал актуальную карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы продолжали безрезультатные наступательные операции на юге Харьковской, в Донецкой и Луганской областях, но за последние сутки не добились значительных территориальных успехов.

Отчет опубликован на сайте организации.

"Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил 5 мая, что украинские силы переходят к контрнаступательным операциям в районе Харькова и Изюма, что стало первым прямым заявлением украинских военных о переходе к наступательным операциям. Украинские силы за последние 24 часа не предприняли никаких подтвержденных наступлений, но отразили попытки России вернуть утраченные позиции", - сообщает Институт.

Также эксперты организации считают, что украинское контрнаступление из-под Харькова может вынудить российские силы решить, укреплять ли позиции под Харьковом или рискнуть потерять большую часть или все свои позиции в пределах досягаемости артиллерии города.



Кроме того, Институт изучения войны сообщает, что 5 мая российские войска продолжили штурм металлургического комбината "Азовсталь" при поддержке авиаударов и корабельной артиллерии.

"Российские войска продолжали наступательные действия в направлении Запорожья, но 5 мая не наносили ударов в Херсонской и Николаевской областях", - сообщает Институт.

Также эксперты организации полагают, что маловероятно, что белорусские силы вступят в войну в Украине, и, вероятно, они стремятся сковать украинские силы, угрожая дальнейшими действиями.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" подробно рассказывала о происходящем вчера, 5 мая.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.