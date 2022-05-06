В Харьковской области СБУ захватила в плен 11 российских снайперов, которые обстреливали украинские позиции. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Также сообщается, что с начала войны СБУ ликвидировала более 140 вражеских ДРГ и разоблачила 4 тысяч коллаборантов.

Кроме того, в Хмельницкой области контрразведка СБУ обезвредила вражескую ДРГ из трех человек, которая планировала диверсии в регионе.

В Житомирской области СБУ задержала агента спецслужб России, который собирал разведданные о количестве и боеготовности самолетов ВСУ.

В Сумской области председателя одного из городских советов, его заместитель и местный депутат были разоблачены в сотрудничестве с врагом.

В Киевской области задержали еще двоих коллаборантов, которые способствовали "расквартированию" агрессоров и помогали им ориентироваться на местности Бучанского района.

Также сегодня СБУ задержала экс-чиновника Львовской ОГА и журналиста по подозрению в хищении гуманитарки. Ранее в Киеве произошло задержание соратника Медведчука, одного из лидеров движения "Украинский выбор", который, по версии СБУ, разработал концепцию "народного самодержавия".

Как писала "Страна", в середине апреля украинские десантники уничтожили элитную бригаду из Томска.

Тем временем война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.