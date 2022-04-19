Украинские десантно-штурмовые войска уничтожили элитное мотострелковое подразделение ВС РФ из Томска. Подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места.

Об этом сообщили в командовании Десантно-штурмовых войск на Facebook

"Недавно в районе интенсивных боев, украинскими воинами-десантниками была разбита и уничтожена бронегруппа одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС РФ, г. Томск", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook/Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Многие военные сгорели в пламени уничтоженных боевых машин, и лишь некоторых смогли идентифицировать по имеющимся документам.

"В частности, при осмотре личных вещей одного из типичного представителя русского мира из Оренбурга, младшего сержанта Саккузиева Кайрата Муханмадиевича имеющиеся документы дают нам понять о его недолгой военной карьере. Специальность снайпера, наводчика-командира танка и окончание интенсивных курсов по программе выживания при Вольском военном институте материального обеспечения ему уже никогда не понадобятся", - сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск.

Скриншот: Facebook/Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

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