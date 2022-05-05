СБУ заявляет, что в Испании 4 мая задержан видеоблогер и лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий. В Украине против него расследуется уголовное дело по подозрению в госизмене.

О задержании пресс-служба СБУ сообщила в Facebook.

Сообщается, что Шария задержали правоохранительные органы Испании. В СБУ напоминают, что Шария подозревают по ст. 111 - госизмена и ст. 161 - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.

Напомним, в феврале 2021 года Служба безопасности Украины объявила о подозрении по двум статьям (государственная измена и нарушение равноправия граждан) известному блогеру, лидеру "Партии Шария" Анатолию Шарию.

Также мы писали, что Шарий тогда заявил, что Служба безопасности Украины не вручала ему подозрение, а узнал он о нем через Телеграм.

Между тем, война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

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