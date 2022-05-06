Во Львовской области СБУ задержала президента Международного Инвестиционного Офиса, бывшего главу Управления инвестиционной политики Львовской ОГА Романа Матиса и главного редактора издания Mind.UA Евгения Шпитко по подозрению в хищении гуманитарной помощи.

Об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах. Также видео публикует "Lviv Media".

Задержанные обвиняются в незаконном использовании гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований и безвозмездной помощи.

Матис и Шпитко продавали гуманитарку и снаряжение для военных ВСУ. Они присваивали пожертвования благотворителей, которые перечисляли средства как на счета общественной организации "Юридическая сотня", так и на собственные банковские счета.

Дело расследуется в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201-2 УК Украины.

Сотрудники СБУ задержали Матиса и Шпитко "на горячем" во время получения средств и передачи военного снаряжения.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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