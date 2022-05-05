СБУ сообщает о задержании одного из лидеров движения Виктора Медведчука "Украинский выбор". Задержание произошло недавно в Киеве, когда именно - не сообщается.

По версии СБУ, задержанный разработал концепцию "народного самодержавия".

В СБУ заявляют, что в 2014 году задержанный обращался к администрации президента РФ насчет личного приема, "чтобы доложить о подготовке мер подрывной деятельности в Украине".

Как сообщил "Стране" источник в правоохранительных органах, задержанный СБУ соратник Медведчука по "Украинскому выбору" - это Александр Тарнашинский.

По данным из открытых источников это ветеран войны в Афганистане и руководитель "Славянского движения "Русь возрождённая".

Как писала "Страна", представители ГБР продолжают проводить обыски в домах братьев Медведчука и Тараса Козака из-за незаконной добычи песка. Только за прошедшие сутки работники ДБР открыли более 10 таких производств и в 3-х производствах фигурантам сообщено о подозрении. В общем, сейчас уже ведется досудебное расследование по более чем 360 таким делам.

Также суд арестовал счета предприятий родственников Медведчука и Козака на 40 миллионов гривень. А у домработницы Медведчука во время обысков изъяли более полумиллиона долларов.

Напомним, война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.