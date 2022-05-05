Суд арестовал корпоративные права и счета предприятий родственников Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

На арестованных счетах было более 40 млн гривен, следственные действия проходили по шести адресам в Киевской и Львовской областях.

Родственников Козака и Медведчука подозревают в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем.

Ранее "Страна" писала, как у домработницы Медведчука во время обысков изъяли более полумиллиона долларов. Напомним, ГБР проводят обыски в домах братьев Медведчука и Тараса Козака из-за незаконной добычи песка. Только за прошедшие сутки работники ДБР нарушили более 10 таких производств и в 3-х производствах фигурантам сообщено о подозрении. В общем, сейчас уже ведется досудебное расследование по более чем 360 таким делам.

На фоне этого в Украине уже 71-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.