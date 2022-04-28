У домработницы задержанного СБУ нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука в ходе обысков изъяли 467 тысяч долларов (14 115 345 грн, - Ред.) и 87 тысяч евро (2 762 553 грн или около 91 тыс. долларов, - Ред.).

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Обыск провели в ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Напомним, 19 апреля Офис генпрокурора начал подготовку ходатайства о наложении ареста на имущество Оксаны Марченко, супруги Виктора Медведчука.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.