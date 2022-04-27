Сотрудники Госбюро расследований проводят обыски во Львове и Львовской области по местам регистрации и собственности братьев Виктора Медведчука и Тараса Козака. Речь идет о возможной незаконной добыче их фирмой песка в карьерах Львовской области.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источники в ГБР.

Обыски проводятся в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением (ст. 364 УК) и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 240 УК)

Фигурантов дела подозревают в незаконной добыче песка на двух карьерах Львовской области - в селе Родатичи Городоцкого района и с. Великополе Яворивского района.

По данным следствия, добычей песка занимается компания ООО Керамстрой. Ее конечными бенефициарами, через ООО "Экспонент", является родной брат Виктора Медведчука - Сергей Медведчук (вылетел из Украины в январе) и родной брат его бизнес-партнера Тараса Козака - Богдан Козак (местонахождение неизвестно). По мнению следствия, Сергей Медведчук не автономно вел записанный на него бизнес. Виктор Медведчук записал на компании на брата, поскольку сам как народный депутат не имел права управлять бизнесом.

Напомним, вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Виктора Медведчука задержала СБУ. После этого Зеленский заявил, что Киев передал Москве сигналы о готовности обменять Медведчука, но власти России дали понять, что не заинтересованы в таком обмене, ведь "Медведчук украинский политический деятель" и в Кремле не знают, хочет ли Виктор Медведчук в Россию.

Сейчас Медведчук находится в столичном СИЗО под усиленной охраной. Жена политика Оксана Марченко собрала пресс-конференцию в Москве, где заявила, что СБУ могут использовать против Медведчука "жестокие физические пытки".

Кроме того, она предложила провести обмен своего супруга на двух британских граждан, воевавших за Украину в Мариуполе и попавших в плен к россиянам - Эйдена Эслина и Шона Пиннера.

Между тем, в Офисе президента заявили, что не верят в согласие России обменять Медведчука на военных и гражданских в Мариуполе.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.