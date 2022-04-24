Украинский олигарх и политик Виктор Медведчук, которого задержала Служба безопасности Украины по подозрению в государственной измене, останется народным депутатом. Ведь Верховная Рада не может забрать у него мандат до приговора суда.

Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко.

По его словам, все, что пока смогли сделать депутаты, - это отозвать Медведчука с должности члена комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции.

"Я не думаю, что это хороший момент, когда человек с процессуальным статусом подозреваемого в государственной измене остается народным депутатом. Но у нас нет конституционных оснований забирать мандат, если лицо только под следствием, для этого нужен приговор суда. Я думаю, что приговор суда будет, это все понимают. На самом деле, было бы более благородно со стороны Виктора Медведчука написать заявление о сложении полномочий, но это уже его дело", - сказал Корниенко.

Он также прокомментировал судьбу коллег Медведчука по бывшей фракции "ОПЗЖ", которая прекратила деятельность в парламенте.

"Часть народных депутатов образовали новую группу, другие стали внефракционными. Все они продолжают свою деятельность в Верховной Раде. В парламенте есть разные мнения по этому поводу. В частности, существует предложение вообще отстранить этих депутатов от политической жизни. Сейчас с юристами прорабатываются разные подходы, чтобы потом решение не было обжаловано в Европейском суде по правам человека", - сообщил первый вице-спикер.

После задержания Медведчука президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев передал Москве сигналы о готовности обменять Медведчука, но власти России дали понять, что не заинтересованы в таком обмене, ведь "Медведчук украинский политический деятель" и в Кремле не знают, хочет ли Виктор Медведчук в Россию.

Также "Страна" писала, что Виктор Медведчук обратился к президентам Украины и России с просьбой о его обмене на защитников Мариуполя и его жителей.