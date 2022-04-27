В Верховную Раду внесен проект постановления о лишении Александра Качного, Виктора Медведчука, Тараса Козака и Вадима Рабиновича депутатских мандатов.

Соответствующий документ №7323 поступил в парламент сегодня. Его название - "Проект постановления об утрате депутатского мандата некоторыми народными депутатами Украины"

"В связи с проведением антиукраинской деятельности, являющейся нарушением присяги народного депутата Украины, В.В.Медведчук, Т.Р.Козак, В.З.Рабинович, А.С.Качный теряют мандат народного депутата Украины. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - сказано в тексте документа.

В пояснительной записке к нему дано обоснование такого решения со ссылкой на статью 79 Конституции Украины, которая устанавливает, что перед вступлением в должность народные депутаты Украины дают присягу: "Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отечества и благополучии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников".

Однако, по мнению авторов инициативы, нардепы Медведчук, Козак, Рабинович и Качный "на протяжении всей политической карьеры не скрывали своей пророссийской позиции, и все их действия были направлены против суверенитета и независимости Украины, что является грубым нарушение присяги народного депутата". Также авторы напомнили, что Медведчуку и Козаку предъявлено подозрение в совершении государственной измены.

Депутат ОПЗЖ Александр Качный прокомментировал "Стране" проект постановления "Слуги народа" Олега Дунды о лишении нескольких нардепов их мандатов.

"Находился на всех заседаниях Верховной Рады, страну не покидал, занимаюсь с однопартийцами помощью армии и тем, кто нуждается в медикаментах, продуктах. Какая причина меня включать в список с теми, кто проходит по каким-то делам, не понимаю. У меня нет и не было проблем с законом. Здесь заказ из-за личной неприязни автора Дунды. Посмотрим на аргументы в рассмотрении на комитетах", - сказал Качный.

24 апреля первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко заявлял, что Медведчук пока останется народным депутатом - ведь Рада не может забрать у него мандат до приговора суда.

Между тем ГБР провело обыски в домах братьев Медведчука и Тараса Козака из-за незаконной добычи песка.