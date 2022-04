В Великобритании заявили, что не будут начинать переговоры с Россией по поводу обмена нардепа Виктора Медведчука на двух британских подданных военных, которые попали в плен в Мариуполе.

Об этом заявил министр по делам Северной Ирландии Брендон Льюис в интервью Sky News.

Он заявил про попавших в плен гражданах Великобритании, что "они не должны были быть там (в Украине - Ред.)", и отказался подтвердить, что правительство работает над возвращением пленных британцев в Великобританию, завяив, что он не может комментировать "вопросы национальной безопасности".

'I think Putin probably sees them as negotiating material for use with us', says Former British Ambassador to Russia Sir Tony Brenton, when asked about two British fighters who have been captured by Russian troops in Ukraine.



More here: https://t.co/3sYyQyQenv pic.twitter.com/yHp3ZvRTUi