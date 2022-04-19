В Великобритании заявили, что не будут начинать переговоры с Россией по поводу обмена нардепа Виктора Медведчука на двух британских подданных военных, которые попали в плен в Мариуполе.

Об этом заявил министр по делам Северной Ирландии Брендон Льюис в интервью Sky News.

Он заявил про попавших в плен гражданах Великобритании, что "они не должны были быть там (в Украине - Ред.)", и отказался подтвердить, что правительство работает над возвращением пленных британцев в Великобританию, завяив, что он не может комментировать "вопросы национальной безопасности".

'I think Putin probably sees them as negotiating material for use with us', says Former British Ambassador to Russia Sir Tony Brenton, when asked about two British fighters who have been captured by Russian troops in Ukraine.



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Напомним, что вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Виктора Медведчука задержала СБУ. После этого Зеленский заявил, что Киев передал Москве сигналы о готовности обменять Медведчука, но власти России дали понять, что не заинтересованы в таком обмене, ведь "Медведчук украинский политический деятель" и в Кремле не знают, хочет ли Виктор Медведчук в Россию.

Жена Медведчука Оксана Марченко предложила провести обмен своего супруга на двух британских граждан, воевавших за Украину в Мариуполе и попавших в плен к россиянам - Эйдена Эслина и Шона Пиннера. Украина же предлагает обменять Медведчука на военных и гражданских, которые находятся в блокаде в осажденном Мариуполе.