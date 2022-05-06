В Киеве не планируют вводить круглосуточный комендантский час на 8-9 мая, как это делают в некоторых других городах Украины.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Но в городе в эти дни будет усиленное патрулирование.

"Город в эти дни никаких мероприятий проводить тоже не планирует. Потому что, напомню, во время военного положения массовые мероприятия запрещены. Если кто-нибудь захочет пойти возложить цветы, он может это сделать в частном порядке", - написал Кличко.

Он напомним, что в Киеве запрещено посещать леса и лесопарковые зоны и призвал в случае воздушной тревоги следовать в укрытие.

"В ближайшие дни высока вероятность ракетных обстрелов во всех регионах Украины", - говорит мэр.

Напомним, что сейчас комендантский час в Киеве действует с 22 часов до 5 утра.

Напомним, что в Запорожье вводит 34-часовой комендантский час на 9 мая.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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