Объявленная на сегодня на площади Независимости в Киеве акция родственников украинских военных, заблокированных в Мариуполе на заводе "Азовсталь", не состоялась.

Родственники "азовцев" планировали выйти с призывом спасти их с "Азовстали", но Нацполиция запретила акцию, сообщает издание "Цензор".

По словам участников мероприятия, несколько небольших акций все же прошли. Отец бойца с позывным "Репортер" сообщил, что акция получилась скандальной.

"Наши родные находятся на "Азовстали", они сейчас бьются там, они там уже в окружении. Это длится уже 71 день. Нам постоянно говорят, что все будет хорошо, что о них помнят, но с каждым днем становится все хуже и хуже. Поэтому мы сейчас пытаемся привлечь внимание общества к тому, что проблема не решается, и ее нужно решать", - сказал мужчина.

По его словам, было несколько акций на Софийской площади, на площади Независимости.

"Сегодня, когда мы туда пришли, там было довольно много полиции. Нам начали говорить, что акцию нельзя проводить, потому что из-за военного положения собрания людей запрещены", – рассказал отец.

Представители власти к людям не вышли.

"Полиция начала нам говорить, что ничего нельзя делать, тогда мы просто стояли, не нарушая закон. С плакатами, которые обращают внимание на то горе, которое сейчас там (на "Азовстали" - Ред.) происходит. Я решил, если скопления людей запрещены, тогда я сам буду стоять и не буду нарушать закон, выражать свое мнение с плакатом. Начали подходить из полиции диалога, стали говорить о том, что скопления запрещены. Потом полиция сказала подойти к машинам для проверки на какие-нибудь наркотические вещества, на запрещенные вещи. Потом просто начали заламывать руки и затаскивать в эти автомобили. Меня увезли в полицию, несколько часов держали, собирали объяснения, как они это называют. Потом отпустили, прошло четыре часа", - продолжил он.

О задержании на акции также сообщила мать бойца полка "Азов" с позывным "Вайс". Причина такая же – военное положение и запрет массовых мероприятий.

Между тем замкомандира "Азова" сегодня призвал Зеленского и мировых лидеров помочь эвакуировать раненых и погибших с "Азовстали".

А президент РФ Владимир Путин сказал, что Киев должен приказать украинским военным на заводе "Азовсталь" в Мариуполе сложить оружие.