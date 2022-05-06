В Киеве до конца учебного года учащиеся школ будут учиться дистанционно. В мае школьники не только будут изучать новый материал, но будут повторять тот, которым овладели ранее. Соответствующее решение было принято в Киевской городской госадминистрации.

"Цель дистанционного обучения во время войны – не только усвоение новых знаний, но и психологическая поддержка, общение. Оно должно стать помощью ребенку, а не очередным стрессом и волнениями – без негативных оценок и домашних заданий", – отметили в столичной мэрии.

Ранее министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что каждая школа должна сама решать, когда заканчивать учебный год. Чиновники посоветовали учителям уплотнить школьную программу и пообещали, что каждый ученик получит документ об окончании учебного года, будь то табель или свидетельство.

Как писала "Страна", по решению Минобразования в 2022 году из-за войны учащимся отменили ДПА и изменили формат ВНО. В этом году будут проводить мультидисциплинарный тест по украинскому языку, истории Украины, математике. На его выполнение отвели 120 минут.

В Министерстве образования также рекомендовали ПТУ закончить учебный год в дистанционном формате.

Тем временем война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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