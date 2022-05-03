В Верховной Раде собираются изменить продолжительность учебного года и процедуру ликвидации школ из-за войны в Украине. Предусматривающий это законопроект внес на рассмотрение глава парламентского профильного комитета Сергей Бабак и группа нардепов. Об этом сообщает парламентская газета "Голос Украины".

По данным на 25 апреля, в Украине 1499 учебных заведений повреждены в результате обстрелов и бомбардировок, а 102 из них - полностью уничтожены. Внесенный в Раду законопроект, в частности, предлагает заморозить нормы относительно продолжительности учебного года в школах (не менее 175 учебных дней) и наполняемости классов.

Кроме того, пересмотрят и процедуру ликвидации или реорганизации школ, поскольку соблюдение действующей законодательной процедуры может привести к финансированию уже несуществующих учреждений образования, которые оказались разрушены войной.

Напомним, 3 мая войска РФ обстреляли поселок в Запорожской области. Повреждены 12 домов и школа. Есть погибший.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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