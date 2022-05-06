Украинцев призывают накануне и во время 8-го, а также 9 мая, в день, когда РФ может объявить войну, по словам Шмыгаля, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и быть особенно внимательными.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте до Дня Победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов в эти дни", - говорится в сообщении.

В связи с этим украинцев призывают особенно внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила в случае введения комендантского часа.

Напомним, в последние дни активизировались разговоры о том, что 9 мая Владимир Путин объявит о каких-то стратегических решениях по Украине. Украинская разведка считает, что в РФ готовятся начать мобилизацию с понедельника. Западные СМИ пишут, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине. Оппозиционер из РФ заявил, что РФ объявит о "референдуме" по присоединению "ЛДНР".

В свою очередь, Песков назвал "чушью" слухи про объявление 9 мая войны Украине и мобилизации в РФ.

Вместе с тем, мэр Ивано-Франковска призвал жителей покинуть город 7-9 мая из-за риска ракетных ударов.

Также мэр Харькова Терехов объявил об идее усиленного комендантского часа на 8 и 9 мая.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 71-го дня войны.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.