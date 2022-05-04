Мэр Конотопа в Сумской области Артем Семенихин издал распоряжение, запрещающее на территории города деятельность УПЦ, мотивируя это "угрозой нацбезопасности"

Об этом он сообщил в Facebook.

"Между врагом и его агентом нет разницы, а в случае моспархата (Московского патриархата - Ред.) это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ", - написал Семенихин.

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что мэры городов в Украине не имеют право запрещать деятельность религиозных организаций. Это может сделать только суд по представлению центральных органов власти.

Ранее в Киевской области начали переводить приходы УПЦ в ПЦУ распоряжениями властей.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.