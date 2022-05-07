"Перемалывание друг друга". Арестович заявил, что война входит в рутинную фазу. Видео
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что война входит в рутинную фазу.
Об этом Арестович сказал в эфире YouTube-канала "ФейгинLive".
"Война входит в рутинную фазу. Пару месяцев минимум будет время мелких сенсаций или вообще не будет ничего происходить. Надо привыкать, что это очень тяжелая фаза, когда идет перемалывание друг друга", - пояснил советник главы Офиса президента.
Ранее мы писали, что Алексей Арестович подтвердил наступление украинской армии к северу от Харькова.
Также "Страна" сообщала, что Арестович сообщил об успешной обороне украинской армии на всех направлениях и призвал не верить фейкам.
Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.