Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что война входит в рутинную фазу.

Об этом Арестович сказал в эфире YouTube-канала "ФейгинLive".

"Война входит в рутинную фазу. Пару месяцев минимум будет время мелких сенсаций или вообще не будет ничего происходить. Надо привыкать, что это очень тяжелая фаза, когда идет перемалывание друг друга", - пояснил советник главы Офиса президента.

Ранее мы писали, что Алексей Арестович подтвердил наступление украинской армии к северу от Харькова.

Также "Страна" сообщала, что Арестович сообщил об успешной обороне украинской армии на всех направлениях и призвал не верить фейкам.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.