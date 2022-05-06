Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил информацию о наступлении украинских войск к северу от Харькова.

Об этом Арестович сказал в эфире YouTube-канала "ФейгинLive".

"Наши войска продвигаются на север от Харькова, освобождая населенные пункты. До этого они двигались на восток от Харькова", - сказал Арестович.

При этом, в Луганской области, по его словам, ситуация хуже.

"В районе Северодонецка, Рубежного и Попасной ситуация усложнилась. Северодонецк находится под непосредственной угрозой, Рубежное под усиленной угрозой, Попасную сравняли с землей, и вопрос, кому она принадлежит, уже чисто теоретический", - сказал Арестович.

По его мнению, российское командование "урезало" планы и теперь оно хочет окружить Рубежное, Попасную и Северодонецк, "потому что вести окружение со стороны Изюма не получается, от Авдеевки вообще ничего окружать не получается. Поэтому большой треугольник - Рубежное - Авдеевка - Барвенково - уже не планах, а вот Луганскую область они пытаются, чтобы хоть что-то объявить к 9 мая", - пояснил Арестович.

Ранее мы писали, что Алексей Арестович назвал пять главных направлений наступления российских войск.

Также "Страна" сообщала, что по данным Генштаба, ВСУ вернули контроль над Перемогой и другими селами под Харьковом.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

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