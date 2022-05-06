Советник главы Офиса президента Алексей Арестович провел традиционный брифинг, на котором рассказал о ситуации на фронте и сообщил, что самые большие бои идут по трем направлениям.

Арестович назвал пять регионов, где российские войска ведут активные боевые действия:

Луганская область, где враг пытается окружить Рубежное, Попасное и Северодонецк; направление Славянска, Краматорска от Изюма до Барвенково; попытки противника пробить старую линию разграничения в районе Авдеевки и окружить украинские войска; от Гуляй-Поля на Запорожье; от Херсона по правобережью Днепра на Кривой Рог.

"Наибольшие усилия противник сосредоточил на направлении от Изюма на Краматорск и Славянск, а также в районе Попасной и Северодонецка. Но продвигаться противнику не удается", - сказал советник главы Офиса президента.

Ранее мы писали, что Алексей Арестович заявил о том, что контрнаступление ВСУ возможно в июне-июле.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.