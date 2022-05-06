Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 6 мая. По его данным, сейчас наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Под Харьковом ВСУ удалось отбить несколько населенных пунктов.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные силы и средства вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В Беларуси остаются подразделения вооруженных сил РФ: восемь пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и шесть самолетов разных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины.

Отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях. Вблизи пунктов пересечения границы проведено инженерное оборудование позиций.

На Слобожанском направлении враг продолжает наращивание группировки войск. Из района Уразово Белгородской области на территорию Украины перемещаются подразделения из состава Восточного военного округа.

Противник блокирует отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области, систематически обстреливает место сосредоточения наших войск, в том числе с применением реактивных систем залпового огня. Также враг вел наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, но успеха не имел.

В результате наступления подразделений сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и частью села Черкасские Тишки.

На Донецком и Таврическом направлениях с целью сковывания действий наших подразделений противник производит обстрелы вдоль всей линии столкновения. Продолжает нанесение авиационных и ракетно-бомбовых ударов.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Шандриголово.

На Северодонецком направлении пытался установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Воеводовка, однако успеха не имел.

На Попаснянском направлении проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Нижнее.

На Авдеевском и Кураховском направлениях ограничился обстрелами позиций подразделений сил обороны Украины.

В Мариуполе противник основные усилия сосредотачивал на блокировании и поражении подразделений украинских защитников в районе "Азовсталь".

Оккупанты провели разведку боем в направлении населенного пункта Пречистовка, успеха не имели и отступили.

На Южнобугском направлении враг активных наступательных действий не производил, бил по позициям наших войск в отдельных районах. Сосредоточивал усилия на удержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и инженерном оборудовании позиций.

На Бессарабском направлении РФ продолжает провоцировать напряженность в Приднестровском регионе Молдовы. Личный состав оперативной группы войск РФ находится в полной боевой готовности.

Противник продолжает нести существенные потери в личном составе и технике. По имеющейся информации, в психбольнице населенного пункта Малотокмакской Ростовской области, которая частично передана в пользование вооруженным силам РФ, находятся до 800 раненых и до 200 тел погибших военнослужащих противника.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.